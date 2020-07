Fernando Alonso, després de confirmar el seu retorn a la Fórmula 1: «Renault és la meva família»

Renault ha fet públic el que era un secret a veus. Fernando Alonso torna la Fórmula 1, ho farà a partir de l'any que ve, 2021, i ho fa de la mà de l'escuderia amb la qual es va convertir en bicampió del món en 2005 i 2006, el més jove en aquell moment en aconseguir-ho. La intenció de les dues parts és convertir Renault en un cotxe competitiu, capaç d'estar a l'altura dels monoplaces més potents del mundial. Les dues parts anhelen que la història es repeteixi.

"Renault és la meva família. Els meus records més afectuosos en la Fórmula 1 i els meus dos campionats han estat amb ells, però miro cap al futur", ha assenyalat el pilot d'Oviedo en un comunicat fet públic per l'escuderia a les 13.00 hores, tal com estava previst. "És un orgull i una sensació emocionant tornar a l'equip que em va donar la primera oportunitat en la meva carrera i que ara m'ofereix l'oportunitat de tornar a el més alt nivell", afegeix Alonso, que espera comptar amb un cotxe competitiu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">OFFICIAL NEWS<br><br>?? Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team ??<br>Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. <br><br>?? <a href="https://t.co/yjnnGHh8Yb">https://t.co/yjnnGHh8Yb</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RSspirit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RSspirit</a> <a href="https://twitter.com/alo_oficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@alo_oficial</a> <a href="https://twitter.com/OconEsteban?ref_src=twsrc%5Etfw">@OconEsteban</a> <a href="https://t.co/Qe0WfBazzN">pic.twitter.com/Qe0WfBazzN</a></p>— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) <a href="https://twitter.com/RenaultF1Team/status/1280819136201994240?ref_src=twsrc%5Etfw">July 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"El progrés que han tingut aquest hivern dóna credibilitat de cara als objectius per a la temporada 2022 i compartiré tota la meva experiència amb tots, des dels enginyers als mecànics. L'equip vol, i té els mitjans, per tornar a podi. I jo també ", tanca Alonso.

Per la seva banda, Cyril Abiteboul, director de Renault, lloa l'arribada de l'asturià: "Fitxar Alonso és part del nostre pla per tornar al capdamunt. La seva experiència i determinació ens ajudarà a dirigir-nos cap a l'excel·lència que la Fórmula 1 moderna demanda ".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">« Renault c'est ma famille, ce sont mes meilleurs souvenirs en F1 avec mes deux titres de Champion du Monde, mais je regarde devant. C'est pour moi une immense fierté mais aussi une grande émotion que de retrouver cette équipe [...] » - <a href="https://twitter.com/alo_oficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@alo_oficial</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RSspirit?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RSspirit</a> <a href="https://t.co/wa7zl3EjJR">pic.twitter.com/wa7zl3EjJR</a></p>— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) <a href="https://twitter.com/RenaultF1Team/status/1280844079878877190?ref_src=twsrc%5Etfw">July 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>