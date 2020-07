Èric Surís: «L'objectiu de l'Uni continuarà sent guanyar la Lliga»

El recent renovat entrenador de l'Spar Girona, Èric Surís,va recordar ahir que el seu equip és el vigent campió de Lliga i Supercopa i ha afirmat que, de cara al pròxim curs, la seva major aspiració i repte és «competir al màxim per intentar tornar a guanyar aquests dos títols». Surís, que viurà la seva cinquena temporada al pavelló de Fontajau,va afegir l'Spar Girona afronta «un any molt il·lusionador» perquè s'està fent «una plantilla amb jugadores de molta qualitat i molt potents».

«Però amb els noms no s'aconsegueixen victòries», va matisar l'entrenador, que comptarà amb les bases Laia Palau i Chelsea Gray, les escortes Frida Eldebrink, Paola Ferrari i Helena Oma, les alers Sonja Vasic i Júlia Soler, les ala pivot Adaora Elonu i Maria Araújo i la pivot Julia Reisingerová; a les quals se sumarà «una jugadora interior» per tancar completament la plantilla. «Hi ha noms il·lusionadors, però el que compta és com treballem com a equip. Això no és només sumar noms. Ara, la feina de tots, començant per l'entrenador, és crear un equip i un bloc compacte perquè, més enllà del seu nom totes aportin la seva millor versió», va assegurar Surís, que va dir estar «orgullós, satisfet i content» de seguir aportant el seu «granet de sorra» al projecte.

En aquest sentit, el tècnic va reivindicar que l'Spar Girona «va fent passos endavant i avançant de forma constant, posant el seu nom i el de la ciutat al mapa europeu», i va remarcar, alhora, que el curs passat l'equip va aconseguir sis victòries a l'Eurolliga i la seva primera victòria lluny de Fontajau en la màxima competició del bàsquet europeu.

Sobre la darrera temporada, Surís va lamentar la forma abrupta en què va acabar, que dificulta la possibilitat de treure un balanç final i unes conclusions clares. «Sento ràbia i impotència perquè tot es va acabar en un moment en què l'equip estava en clara línia ascendent i ben situat, tant en la Lliga com en l'Eurocup», va afirmat l'entrenador de l'Spar Girona. Amb tot, Surís va reconèixer que es queda «amb la resiliència i la capacitat de sobreposar-se a tot» que ha mostrat l'equip en una temporada «molt dura i amb molts revessos». Aquests es van donar, tant en l'àmbit esportiu, amb canvis a la plantilla, com en l'àmbit extraesportiu, amb el temporal, que va arrasar el pavelló, o la pandèmia, entre molts contratemps.

El nou curs arrencarà a mitjans de setembre amb la disputa de la Supercopa, amb el Perfumerías Avenida i el mateix Spar Girona com a clars candidats al títol. «La rivalitat entre Perfumerías Avenida i nosaltres, que tant ha fet créixer el bàsquet espanyol, continuarà existint, però ens quedem curts si només parlem d'aquests dos equips perquè molts equips estan fent passos endavant, formant grans plantilles i tancant fitxatges de renom», va remarcar Èric Surís

I, convençut, el tècnic català va concloure: «Això va en benefici de la Lliga, del bàsquet femení i de l'esport femení en general. El bàsquet femení està creixent. I no perquè ningú li estigui regalant res. Sinó perquè, tot i les dificultats de moment, tots els clubs estan fent grans passos cap a endavant».