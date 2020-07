El Barça s'aferra a la lluita pel títol de Lliga i envia l'Espanyol a Segona

El Barça va guanyar ahir l'Espanyol (1-0) al Camp Nou per a emportar-se un «últim» derbi i pressionar una mica el Reial Madrid en la lluita pel títol i enviar al seu rival a Segona, ja que els «periquitos» van consumir el seu descens amb aquesta ensopegada en un duel molt gris.

Després de 26 temporades consecutives en Primera, l'Espanyol baixarà als inferns de Segona després de confirmar-se anit el que més que un auguri era una aposta segura sense data de confirmació. I serà el 8 de juliol de 2020 aquesta data en la qual els blanc-i-blaus van sofrir el seu cinquè descens a Segona, i a casa de l'etern rival.

El Barça, en emportar-se aquest derbi bastant gris i d'escasses ocasions, segueix en plena lluita per La Lliga Santander i pressiona al Reial Madrid (que juga demà contra l'Alabès a l'Alfredo Di Stéfano) en situar-se a un només punt en la taula. Això sí, va guanyar el derbi no sense sofrir, tancat enrere i defensant el seu escarit 1-0, arriscant fins i tot seguir en aquesta lluita pel títol.

Amb l'empat a zero en el marcador, Quique Setién va optar per donar entrada al descans a Ansu Fati, entrant per Nelson Semedo i situant a Sergi Roberto en el lateral dret. El jove davanter, al costat del trident ofensiu, tenia com a missió obrir buits i aprofitar la seva explosivitat. Però en una dura entrada sobre Calero va ser expulsat amb vermella directa, després de visitar Munuera Montero el VAR. Dos minuts després, el canterano blanc-i-blau Pol Lozano va ser expulsat, també després de revisar el col·legiat en el VAR la seva entrada, també molt dura, sobre Piqué.

Amb el partit igualat numèricament, Luis Suárez va obrir la llauna i va desequilibrar en el marcador. Griezmann la va tocar per a Messi, el seu xut va acabar desviat a les botes del seu amic Suárez i, l'uruguaià, va marcar el seu gol número 11 contra l'Espanyol, un gol que ficava de nou al Barça en la lluita per LaLiga i pràcticament enviava als «periquitos» a Segona, malgrat quedar més de mitja hora de joc. El descens consuma una temporada molt erràtica de l'Espanyol amb quatre entrenadors diferents.