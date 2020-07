Alonso: «Soc extremadament feliç»

Fernando Alonso es va mostrar ahir «extremadament feliç» per la confirmació del seu retorn a la Fórmula 1 el 2021, de la mà de l'escuderia Renault, amb la qual va aconseguir els seus dos títols mundials els anys 2005 i 2006. «Òbviament és un dia extremadament feliç. Primer per tornar a la F1 i també per fer-ho a l'equip amb el qual vaig tenir les meves millors experiències en la categoria. Feliç per això, conec molta gent en Renault; sé de la seva passió i les ganes d'èxits que tenen. Crec que les noves normes ens donaran una oportunitat perquè farà que el campionat estigui més igualat», va dir l'asturià en una roda de premsa telemàtica.

Alonso va confessar així mateix que, tot i el retard de l'entrada de la nova normativa fins al 2022, «val la pena estar en la Fórmula 1 ja el 2021». «No puc estar més feliç. És un dia important per a mi», va manifestar.

Vestit ja amb els colors de la marca del rombe, Fernando Alonso va assegurar que és conscient que el 2021 pot no ser un any d'èxits, però sí que serà clau per al futur: «2021 serà una preparació per a mi després de dos anys sense córrer amb aquests cotxes i també per a l'equip per tenir un bon 2022», va comentar Alonso.

«Soc conscient del que hi ha, he estat fora, però he seguit la F1. Segurament només un equip guanyarà entre 2020 i 2021 (referint-se a Mercedes). Hem de treballar en el nostre equip i el nostre futur, crec que les regles de 2022 faran que els equips estiguin més a prop i que tinguem més opcions. Tenint això en ment, crec que hi ha temps de treballar en els projectes i espero que un dia com avui ens doni més motivació i força per treballar. Renault té tots els ingredients; estic tranquil», va ampliar.

Alonso va remarcar que malgrat haver estat dos anys fora de la F1 està en molt bona forma: «Crec que l'any passat va ser especialment actiu per a mi, enguany és diferent perquè el món ha parat durant diversos mesos. Crec que l'any passat amb les competicions de resistència i la preparació del Dakar no vaig parar gairebé ni una setmana de l'any. Em sento preparat i al 100%. He tingut una gran preparació física i estic en millor forma que mai», va dir. A més, el bicampió del món va reivindicar que l'edat, ja que tornarà a la F1 amb 39 anys, influirà negativament en el seu rendiment: «Mai hi ha hagut una classificació en Fórmula 1 basada en el passaport o en el dia de naixement. Em sento bé i tant de bo pugui ser fins i tot més ràpid que abans», va etzibar.

El seu primer i gran rival serà el seu company d'equip, el francès Esteban Ocon, qui després d'un any fora de la Fórmula 1 «malgrat el bon nivell mostrat en Force l'Índia -actual Racing Point- ha tornat aquesta temporada. «Segueixo a Esteban des de la categoria júnior, va córrer en karting amb un dels meus xassis. Ningú dubta del talent d'Esteban i de la seva gran personalitat, que crec que és perfecta per a la F1. Estic feliç de compartir equip amb ell. No som amics encara, perquè no hem passat molt de temps junts, però hem compartit algun temps, fins i tot en competicions virtuals en els últims mesos, i estic encantat de compartir equip amb ell. Tant de bo puguem, junts, fer més fort a Renault», va declarar sobre el seu futur company.