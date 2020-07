Zagars i Busquets (Penya), en l'òrbita del Bàsquet Girona

Amb Albert Sàbat, Gerard Sevillano i Robert Cosialls com a tres únics jugadors confirmats de cara a la propera temporada, el Bàsquet Girona continua treballant en la plantilla que debutarà a LEB Or amb Carles Marco a la ban­queta. I, segons el portal esmaixada.cat, el club de Fontajau hauria preguntat al Joventut per dues de les seves promeses per anar cedits a Girona en cas que no es que­dessin al primer equip de la ­Penya: Arturs Zagars i Pep Busquets. Tots dos han jugat alguns minuts amb la Penya en la recent fase final de l'ACB, però no tenen un lloc assegurat a la plantilla ACB del proper curs. Zagars és una base letó de 2o anys i 1,90 d'alçada que estava vinculat al Prat de LEB Plata i Busquets és un aler de 21 anys (2,01) que estava cedit a l'Alacant de LEB Or.