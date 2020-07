TC continuarà equipant els equips de l'Spar Girona

L'empresa gironina TC Equipacions seguirà produint les samarretes de joc i part del marxandatge del club, que es poden trobar a www.unigirona.cat. Com a novetat, aquest any, l'empresa s'encarrega de la producció de la samarreta commemorativa dels 15 anys d'història de l'Uni Girona, que es va posar a la venda divendres passat. Es tracta d'una edició limitada; només es produiran 2005 unitats, commemorant l'any de naixement del club, i porten el segell del seu número de sèrie. L'acord és per a les properes dues temporades i es va signar ahir.