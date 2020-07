Renault anunciarà avui la tornada de Fernando Alonso a la Fórmula 1

Fernando Alonso, a punt de complir 39 anys, arrencarà el proper any la seva tercera etapa a Renault després que l'asturià hagi signat un contracte de dos anys més un tercer opcional. Renault ho farà públic avui en una roda de premsa telemàtica, a les 13.00 hores, tal com va avançar El Periódico aquest dilluns. Renault i Alonso han passat difernts situacions des que es van acomiadar amb una encaixada el 2009. Des de llavors, Renault no ha passat de ser un equip de meitat de graella, amb certa evolució en pressupost i estructura, però sense traducció a resultats, encara que l'arrencada d'enguany és una mica més prometedora. Daniel Ricciardo hauria lluitat per entrar en el podi de la primera carrera d'Àustria de no haver estat per una avaria. L'australià es va mostrar molt més ràpid durant tot el cap de setmana que Esteban Ocon, el pilot francès que l'any que ve compartirà equip amb Alonso. Ricciardo se n'anirà a McLaren i l'asturià torna, per tercera vegada, a l'equip després de cinc anys a Ferrari en els quals el títol se li va escapar.