Jasikevicius obre les portes al retorn de Pau Gasol

Presentació del lituà com a substitut de pesic. El nou entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, no va voler ahir en la seva presentació confirmar l'interès del conjunt blaugrana per Pau Gasol, tot i que va admetre que l'equip podria treure profit d'un jugador de la qualitat i experiència del pivot català. «Tots sabeu l'afecte que tinc pel Pau. És amic meu i suposo que no ens aniria malament», va comentart Jasikevicius sobre un possible retorn al Palau del jugador de Sant Boi, que ahir va fer 40 anys i segueix sense equip mentre es recupera d'una llarga lesió al peu esquerre.