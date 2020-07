El Castell de la Trinitat de Roses acollirà la cursa d'orientació d'Aligots, fusionant esport i patrimoni

Roses serà aquest estiu una de les seus de la Lliga d'Estiu d'Orientació d'Aligots, club gironí que impulsa la formació en l'esport de l'orientació i la participació en curses d'aquesta disciplina esportiva. Els dijous de juliol i agost, l'entitat organitza diverses curses per espais d'especial interès cultural i natural del territori gironí, arribant el 6 d'agost al Castell de la Trinitat de Roses.

Les curses d'orientació són competicions atlètiques de camp a través contrarellotge, amb l'obligació de passar per uns controls (fites) assenyalats en un mapa que faciliten els organitzadors a l'inici de l'activitat. Qui passa per tots el controls en menys temps guanya. Es tracta d'un esport apte per a tota la família, una fórmula ideal per descobrir llocs nous i fer esport d'una manera divertida.

Els dijous dels mesos de juliol i agost, Aligots ha programat curses d'entrenament en espais com el barri vell de Serinyà, el campus de la Udg, la Cooperativa de Sarrià de Ter, o els parcs de Rec Monar de Salt i del Migdia de Girona, entre d'altres. A Roses, la cita arribarà el 6 d'agost, a partir de les 18 h, amb una prova que transcorrerà al Castell de la Trinitat.

Els circuits d'orientació es desenvoluparan en format sprint i microsprint. Per participar, cal inscriure's a la web aligots.cat i disposar de brúixola i sportident (pinça amb sistema electrònic que permet enregistrar el pas dels participants per cada fita). En cas de no disposar d'sportident, es pot llogar en el moment de realitzar la inscripció via formulari web.

Enguany, el format s'adaptarà a les mesures Covid19 (es poden consultar a la web) i es realitzaran dos circuits lineals. La participació està oberta a tothom i el preu de la cursa és de 4 € per als majors d'edat i de 3€ per als menors.