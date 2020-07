El Barça denuncia els criteris del VAR

El portaveu del FC Barcelona, Josep Vives, ha assegurat sobre els criteris d'utilització del videoarbitraje (VAR) que «falta equanimitat de criteris» i que «ha beneficiat un equip» i ha perjudicat «altres equips», sense esmentar cap nom. Vives va incidir en el missatge llançat pel president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, que després de l'1-4 contra el Vila-real va dir: «El VAR no està donant la talla que tots volíem. Des que ha passat el post confinament hi ha hagut molts partits que no ha estat equitatiu i ha afavorit al mateix, i molts equips s'han vist desfavorits».

Vives va fer aquestes declaracions en la presentació de les conclusions de l'auditoria externa realitzada per PriceWaterHouseCoopers (PwC) arran del «Barçagate». Com era previsible el club descarta que s'hagi contractat per part de la junta directiva del Barcelona «cap campanya difamatòria contra ningú». El «Barçagate» es refereix al cas en què una empresa contractada pel club hauria portat presumptament a terme a les xarxes socials una campanya de desprestigi d'individus i entitats no afins a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. Vives va dir que no s'ha detectat «cap indici ni cap conducta corrupta ni benefici econòmic» en el cas, així com que els treballs encarregats estaven «dins del preu de mercat». L'auditoria ha detectat però que «no es van complir els protocols interns en la formalització i la renovació dels nous contractes».