miroslav djukic «Francisco sol fer més atenció a l'aspecte defensiu»

? L'entrenador de l'Sporting, Miroslav Djukic, considera el partit d'avui «vital» per ficar-se en la lluita pel play-off. El serbi assegurava ahir que «un altre resultat que no sigui guanyar» no creu que valgui a l'Sporting per somiar. Els asturians arriben per primer cop des de la represa de la Lliga amb més temps de descans que el rival i Djukic és partidari «d'elevar el ritme de partit» per treure'n avantatge. Per a Djukic, hi haurà diferència en la manera de jugar del Girona «perquè Francisco fa més atenció a l'aspecte defensiu i això amb la qualitat que té els fa ser molt més perillosos».