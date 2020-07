Francisco «Només penso a guanyar a Gijón; després ja veurem on som»

El nou entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, no és gens amant de vendre fum. L'ascens directe és ara mateix una utopia per al Girona, que el que ha de fer primer és assegurar-se un dels bitllets que donen dret a jugar els play-off. Els rivals que venen per darrere no fallen i els gironins necessiten urgentment capgirar els nefastos resultats com a visitants per no complicar-se la participació en la promoció. L'exentrenador de l'Osca o l'Almeria, entre d'altres, va deixar ben clar ahir que només pensa a guanyar el partit d'avui. «Després ja veurem on som», també va dir.



encadenar victòries



«Som conscients que en aquest tram final de Lliga, guanyar suposa molt. Abans, els empats han valgut per ser on som però ara mateix, no. L'objectiu és guanyar per consolidar-nos en aquesta posició i, per què no, encarar el futur en una situació que ens permeti mirar més amunt. De moment hem d'aconseguir la segona victòria sense pensar en una tercera. Haurem de fer un molt bon partit».



rotacions



«Tenim una plantilla llarga però som en un moment en què hem de triar molt bé els jugadors que jugaran demà. Hi haurà canvis. Tothom vol col·laborar i ajudar. Tant de bo puguem donar descans a Stuani però és el nostre davanter centre i és difícil poder-n'hi donar».



rivera



«Li traurem molt de rendiment aquests darrers partits que queden. L'objectiu és treure'n a tots els jugadors. La setmana passada tenia algun problema d'esquena que ja ha superat i s'ha entrenat bé. Té opcions de començar d'entrada».



samu sáiz



«D'implicació defensiva no només n'hi demanem a ell, també a Gallar, Borja, Jairo... És importantíssim aquest aspecte. A la primera part del Saragossa és veritat que el rival ens va generar alguna incertesa pel perfil dret (Samu Sáiz-Maffeo), però, tot i això, només van crear una oportunitat de gol en tot el partit. Qualsevol que jugui se sacrificarà defensivament. N'estic convençut».



els números a fora



«Soc sincer i la veritat és que només penso a guanyar demà. M'oblido de si l'equip fora de casa baixa el rendiment o no hi ha guanyat gaires partits. Això queda en un segon pla. L'important és estar preparat per competir bé i sumar tres punts al Molinón, que és quelcom realment difícil. Ho intentarem de totes les maneres i, a partir d'aquí, ja veurem on som».



l'sporting



«Està ben posicionat a la classificació amb opcions de ficar-se a la lluita pel play-off. A casa seva és molt perillós, amb jugadors molt dinàmics de tres quarts per amunt. Haurem d'estar al cent per cent, fer el nostre partit i ser competitius. Serà un partit llarg on intentarem controlar bé les dues àrees. Seria important aconseguir un bon resultat per a nosaltres».