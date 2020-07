Messi paralitza la seva renovació i planteja marxar del Barça el juny de 2021

Leo Messi està fart que se li atribueixin tota mena de decisions esportives sobre el Barça i ha ordenat paralitzar la seva renovació, segons va anunciar Manu Carreño a El Larguero de la cadena SER. No només ha decidit aturar les converses, que ja havien començat per segellar la seva continuïtat, sinó que també està disposat a marxar quan expiri el seu contracte, el 30 de juny del 2021. El Barça va començar ahir a preparar el proper partit de Lliga contra el Vila-real, en el qual no hi serà Samuel Umtiti, que ha tornat a ressentir-se del seu genoll esquerre. Els serveis mèdics del club blaugrana van informar que el francès té «molèsties» i seguirà «un tractament conservador».