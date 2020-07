El Bàsquet Girona renova l'aler pivot Robert Cosialls

Carles Marco ja té tres jugadors confirmats per al debut del Bàsquet Girona a la LEB Or. Albert Sàbat tenia contracte, Sevillano va renovar fa uns dies, i ahir qui va tancar un acord per ampliar el seu contracte va ser l'aler pivot Robert Cosialls. Incorporat fa dos estius, provinent del Sant Cugat de Copa Catalunya, l'equip de la seva ciutat, on es va formar, ara assumeix el repte de seguir creixent com a jugador a la segona divisió del bàsquet espanyol. Cosialls ha evolucionat notablement en els dos anys que fa que és a Girona, on ha tingut d'entrenadors Quim Costa i Àlex Formento, i ara està disposat a fer un altre pas endavant, conscient de la importància que tindrà el físic a la nova categoria.

Nascut a Barcelona (1996), va formar-se en les categories inferiors del Sant Cugat, amb qui va arribar a competir a Copa Catalunya. Paral·lelament ha acabat la carrera de Química. El jugador català considera que a Girona s'està construint un projecte «molt atractiu» i després d'analitzar les diverses possibilitats que tenia sobre la taula ha optat per continuar a Fontajau. D'altra banda, el tècnic Carles Marco té previst fer una pretemporada durant les dues últimes setmanes de juliol «per recuperar les sensacions i començar a establir les bases i a conèixer-nos», tot i que no se sap quan serà l'inici de Lliga.