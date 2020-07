La pèrdua de protagonisme de Griezmann provoca un altre incendi al Barça

Després de complicar-se encara més les opcions de revalidar el títol de Lliga amb un empat contra l'Atlètic de Madrid (2-2), el Barça va tornar ahir a la feina. La sessió, sotmesa per la intensa calor que feia a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, va servir de recuperació per als titulars contra l'Atlètic i més intensa per a la resta de futbolistes. Quique Setién ha donat avui un dia de descans als jugadors i l'equip tornarà a exercitar-se demà a les 10.00 hores per començar a preparar el duel de diumenge, contra el Vila-real, a l'Estadi de la Ceràmica (22.00 hores).



Griezmann perd protagonisme

En l'últim partit contra l'Atlètic, Antoine Griezmann va sumar la seva tercera suplència en els últims quatre partits del Barça i així es va confirmar la seva pèrdua de protagonisme al conjunt blaugrana en aquest tram final de la temporada. Si al Sánchez Pizjuán va saltar al camp al minut 79 i a Balaídos al 81, contra el seu exequip ho va fer al 90. A més, de la mateixa manera que dissabte Martin Braithwaite va ser la primera opció de refresc a la davantera i Ansu Fati també se li va avançar contra els matalassers a l'hora de ser escollit per Setién. L'únic partit dels sis que ha jugat el Barça després de la tornada de la competició en què Griezmann va completar els 90 minuts va ser el del Leganés. Davant el Mallorca i l'Athletic va formar part de l'onze inicial, però va ser substituït als minuts 57 i 65, respectivament. «No té les claus del camió, és un passatger», criticava el pare de Griezmann a Quique Setién a les xarxes socials.