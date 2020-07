L'Espanyol visita la Reial Societat com una de les últimes bales per a la permanència

L'Espanyol visita la Reial Societat com una de les últimes bales per a la permančncia

El cuer Espanyol visita aquesta tarda una Reial Societat (19.30 hores) submergida en els dubtes del seu joc després de l'aturada amb una ratxa de quatre derrotes consecutives, la pitjor per al seu tècnic, Imanol Alguacil. Els pericos, a deu punts de la salvació, intentaran aprofitar les seves opcions de permanència a Anoeta. La punxada del Celta contra el Mallorca (5-1) permet a l'Espanyol aferrar-se al partit d'avui amb una mínima esperança de cara al futur. Des del vestidor es reconeix que la tasca és molt complicada, però també s'insisteix que no abaixaran els braços. Rufete no disposarà dels centrals Calero i Bernardo ni del davanter Calleri, sancionats.