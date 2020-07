L'Espanyol es queixa per haver de jugar contra l'Eibar a les dues

L'Espanyol va protestar formalment ahir a La Lliga per l'horari del partit contra l'Eibar, el 12 de juliol a les dues del migdia, perquè, segons l'entitat blanc-i-blava, la temperatura no és correcta per disputar el partit. El club va expressar el seu malestar a través de les xarxes socials. «Els pronòstics de temperatura que fa servir La Lliga no es corresponen amb els mesuraments reals que hi haurà al terreny de joc».

Per la seva banda, el Barça visitarà el camp del Valladolid dissabte 11 a 2/4 de 8 del vespre. El Madrid jugarà a Granada el dilluns 13 a la nit (22.00).