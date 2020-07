Aliona Bolsova competirà a la Lliga MAPFRE de tennis a Platja d'Aro del 15 al 19

La Lliga MAPFRE de tennis femenina s'estrenarà del 15 al 19 de juliol amb un cartell de nivell després de la confirmació ahir de les tennistes Sara Sorribes, la gironina Aliona Bolsova i Lara Arruabarrena, al costat de la suïssa Jil Betlem Teichmann. El circuit creat per la Reial Federació de Tennis (RFET) retornarà el tennis femení després de l'aturada per la pandèmia de coronavirus al Club Tennis d'Aro, amb l'objectiu d'ajudar els seus jugadors i jugadores a recuperar el nivell competitiu de cara a la tornada dels circuits internacionals.

El cartell comptarà amb dos «Top 100», com són Teichmann, número 63, i Sorribes (83). A més, el quadre comptarà també amb sis jugadores situades al Top-300: Bolsova (102), Cristina Bucsa (176), Núria Parrizas (217), Eva Guerrero (229), la grega Despina Papamichail (254) i Georgina García Pérez (282). En la fase prèvia hi competiran algunes destacades promeses com l'andorrana Victòria Jiménez Kasintseva-campiona júnior de l'Open d'Austràlia amb tot just 14 anys i actual número 1 mundial-, la guipuscoana Ane Mintegi, Paula Arias o Marta Custic.

La Lliga MAPFRE de Tennis Femenina comptarà finalment amb tres tornejos, després de la cancel·lació de la prova prevista a Madrid a causa de l'anunci del retorn del circuit mundial WTA el proper 3 d'agost. Després del torneig de Platja d'Aro, la competició es traslladarà al Club de Tennis Castelló (22 a el 26 de juliol) i al Club Tennis Els Gorchs de les Franqueses de Vallès a Barcelona (29 de juliol a el 2 d'agost). A més, la Lliga MAPFRE Valor de Tennis per a jugadors situats a partir del Top-100 arrencarà a l'UP Pàdel & Tennis Cornellà-BCN de Barcelona, la mateixa setmana del 15 al 19 de juliol, amb Jaume Munar i Pedro Martínez com a primers favorits.