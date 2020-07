La jugadora de Blanes Melanie Serrano renova per un any més amb el Barça

La lateral de Ballanes Melanie Serrano, la futbolista amb més partits de la història de la secció i també la que ha guanyat més títols, ha renovat el seu contracte amb el Barcelona fins al juny del 2021, segons va anunciar. el club blaugrana. Melanie, de 30 anys, complirà la seva dissetena temporada amb l'equip català i segons el Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona, és la futbolista amb més partits oficials a l'elit, 449.

La lateral esquerra també és la jugadora amb més títols de la història de la secció: 5 Lligues, 5 Copes de la Reina, 1 Supercopa d'Espanya i 10 Copes Catalunya. «Continuaré al club de la meva vida un any més. Estic molt agraïda per això. Sobretot, dir-li a l'afició que la necessitem, que volem que estigui lluitant amb nosaltres per guanyar i aconseguir aquests títols tan desitjats», va dir la jugadora en unes declaracions als mitjans oficials del club blaugrana.