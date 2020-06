Casemiro impulsa el Madrid i enfonsa una mica més a Segona l'Espanyol

L'Espanyol va plantar cara al Madrid, en els instants finals va tenir clares ocasions de De Tomás i de Bernardo, però va perdre i s'enfonsa una mica més a Segona. La distància dels catalans respecte la salvació ja és de 10 punts, i només n'hi ha 18 en joc. En canvi, el Madrid va sortir de Cornellà encara més líder. Impulsat pel gol de Casemiro a la vora del descans, l'equip de Zidane suma 71 punts, dos més que el Barça, en la pugna pel títol de lliga, aprofitant l'empat dels blaugranes a Vigo dissabte passat i abans d'una nova jornada que demà té programat un Barça-Atlètic al Camp Nou.

Un gol d'Casemiro, aprofitant una gran assistència de taló de Karim Benzema, va donar a Reial Madrid (1-0) un mínim avantatge contra l'Espanyol abans de la mitja part. El conjunt entrenat per Zinedine Zidane, que sumant els tres punts es situava líder en solitari, va generar les millors ocasions i en el minut 45 va obtenir el seu premi després d'una genialitat del davanter francès que no va desaprofitar el migcampista brasiler.

L'equip de Rufete, que s'estrenava a la banqueta local després de la destitució fulminant d'Abelardo dissabte, va entrar molt bé al partit, això sí, sense fortuna de cara a gol. El Madrid, en canvi, sí que el va trobar, just quan més mal feia, al límit del descans, quan l'Espanyol era a punt d'anar-se'n als vestidors havent pogut contenir el potencial visitant.

A la segona part els dos equips van tenir ocasions, tot i que el marcador no es va moure. Tot i la delicada situació que viu l'equip, l'Espanyol ho va donar tot. De fet en el tram final va prèmer a fons l'accelerador i per poc primer De Tomás i poc després Bernardo, de cap, no van trobar l'empat, que hauria fet justícia. La derrota deixa l'Espanyol gairebé sentenciat. A 10 punts de la salvació, amb només sis jornades per davant.