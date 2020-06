Setién pot fer titular Riqui Puig en la visita al Celta

El gran moment de forma del Celta de Vigo, que només ha perdut dos dels seus últims dotze partits de Lliga, suposarà aquesta tarda (17.00) un exigent examen per al Barcelona, que necessita els tres punts per mantenir el pols per la Lliga amb el Reial Madrid.

A Vigo inicia el conjunt de Quique Setién una sèrie de tres partits que el portarà a enfrontar-se amb tres rivals que travessen el seu millor moment del curs, ja que la setmana que ve l'esperen l'Atlètic de Madrid i el Vila-real.

No sol ser Balaídos un estadi fàcil per al Barça -la seva última victòria va ser l'abril de 2015 per la mínima amb un gol de Mathieu-, i, encara que els locals no tindran l'alè dels seus aficionats, a això cal afegir-li que es trobarà amb el millor Celta del campionat, recolzat en una notable millora defensiva i en el lideratge de l'exblaugrana Rafinha Alcántara.

És una nova final per al Barcelona i arriba amb dubtes pels blaugranes. Quique Setién ha de prendre la gran decisió i les baixes de Sergio Busquets (per acumulació de grogues) i de Frenkie de Jong (lesionat) li podrien facilitar dissipar els dubtes al mig del camp i apostar per Riqui Puig. Ansu Fati, l'altre destacat dimarts contra l'Athletic, també opta a ser titular. «Podria ser un bon moment, sens dubte. Amb l'absència d'alguns jugadors molt importants que no tindrem, li obre més possibilitats. Però també les tenia abans, fins i tot estant-hi tots», va destacar Setién de Puig, a banda de no donar per feta, públicament, la sortida d'Arthur intercanviat amb Pjanic amb el Juventus: «El club no me n'ha dit res».