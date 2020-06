Pesic alerta que el Barça haurà d'estar «al màxim» si vol vèncer el Burgos

L'entrenador de Barça, Svetislav Pesic, va assegurar ahir a València que aquesta tarda (17.00, Vamos) a les semifinals de la fase final de la Lliga Endesa els espera «un partit molt dur contra el San Pablo Burgos en el que haurem de donar el màxim per guanyar». Tot seguit, a les 20h, el València i el Baskonia posaran en joc l'altre bitllet per a la final de dimarts (20.00).

Pesic va reconèixer que no havia estat «cap gran sorpresa» que l'equip de Joan Peñarroya estigui a les semifinals, ja que és un conjunt «molt complet, amb molt talent i experiència, i que té tot el que un equip necessita per jugar contra els rivals de l'ACB». «Si han guanyat el Reial Madrid i han perdut contra el València en els últims segons hem de respectar-los i preparar-nos per jugar contra un gran rival», va afegir el preparador.

L'entrenador blaugrana veu als seus jugadors «molt motivats i preparats per guanyar» la Lliga Endesa, una competició que va qualificar com «la millor» després de la NBA, el que fa que guanyar-la «ens motivi a tots». Pesic va afegir que el fet que el Reial Madrid no estigui en semifinals «no canvia res» de la mentalitat del seu equip, ja que l'objectiu de guanyar l'ACB «el teníem des que va començar la temporada i estàvem primers de la fase regular abans de l'estat d'alarma».

El tècnic va qualificar de «molt estranya i dura» la competició que estan disputant a València. Preguntat sobre les claus tàctiques per guanyar l'equip de Joan Peñarroya, Svetislav Pesic va comentar que han de fer «el bàsic de sempre» com fer una bona defensa i impedir el rebot ofensiu d'un rival que sap «com competir davant de qualsevol equip».

Sobre la pressió que pugui tenir un i altre equip per afrontar el partit, el serbi va detallar que un partit «ningú comença a jugar per perdre'l sinó que es prepara per guanyar-lo».