L'Espanyol fa fora Abelardo i posa Rufete d'entrenador

L'Espanyol va decidir destituir del seu càrrec ahir per sorpresa Abelardo Fernández, tècnic de l'equip, i encomana la responsabilitat a Rufete, fins ara director esportiu de l'entitat. Tot això, un dia abans de rebre aquesta nit el Reial Madrid (22.00, Movistar LaLiga), en el que representa pràcticament la darrera oportunitat per mantenir una mínima esperança de salvar la categoria. Cuer de Primera, perdre dijous al camp del Betis va deixar l'equip català a vuit punts de la salvació a només set jornades del final de lliga.

En un comunicat, el club informava que la decisió s'havia pres «a causa del rendiment esportiu del primer equip i amb la voluntat de salvar la categoria» per part de l'equip espanyolista. Es tracta del tercer entrenador destituït des de principis de curs, després de David Gallego i Pablo Machín.

Abelardo va arribar a l'entitat periquita al desembre de l'any passat en substitució de Pablo Machín i ha estat al capdavant de l'equip en disset partits. El seu substitut interinament serà Francisco Joaquín Pérez Rufete, actual director esportiu de l'entitat, que ahir va dirigir a la tarda l'entrenament previ a la visita del Madrid. Una de les claus serà que l'equip «tingui confiança» perquè sense això «no podrem fer grans coses». També es va definir com «un home de club» i va ressaltar que el seu càrrec era «interí».

L'Espanyol es troba en una situació límit, un any després de signar la millor campanya dels últims tres lustres, amb un setè lloc que va embarcar a l'equip en una aventura a la Lliga Europa que segurament l'ha penalitzat. Es tracta d'un dels històrics de Primera, ja que és al costat del València el quart club que més temporades ha estat a l'elit (85), tan sols superat pel Madrid, el Barcelona i l'Athletic Club (89).

La situació s'ha anat agreujant a poc a poc. Va començar el campionat amb una aposta tècnica de la casa (David Gallego), que va ser destituït després d'aportar només una victòria a la casella. Pablo Machín va signar un balanç semblant i amb Abelardo Fernández i uns quants fitxatges (Raúl de Tomás, Adrián Embarba i Leandro Cabrera), l'equip va enllaçar tres partits sense perdre per primera vegada en el curs, però es va acabar enfonsant de nou. Avui el Madrid sortirà a per totes per aprofitar la desfeta d'ahir del Barça a Vigo. L'Espanyol no té més opció que guanyar. L'únic dubte per a Rufete és Dídac Vilà, baixa per molèsties contra el Betis. El tècnic recupera Bernardo i Leandro Cabrera. Raúl De Tomás serà titular.