El GEiEG Uni competirà en una Lliga 2 molt renovada

El Citylift GEiEG Uni disputarà la temporada que ve una vegada més la Lliga Femenina 2, on va debutar aquest curs, a notable nivell. Serà, però, una categoria molt renovada perquè passarà a tenir 42 equips, dividits en tres grups de 14, segons la proximitat geogràfica. D'aquesta manera els quatre equips catalans que ahir van tenir plaça a la segona divisió del bàsquet femení gràcies a la reforma impulsada per la Federació (Joventut de Badalona, Mataró, Viladecans i Almeda), seran rivals de l'equip gironí.

La Federació Espanyola va fer públics ahir els noms dels 16 nous equips que formaran la Lliga Femenina 2, que fins ara estava formada per dos grups de catorze. El GEiEG Uni, en l'any del seu debut, era vuitè quan la crisi sanitària va obligar a donar per tancada la competició de manera precipitada, amb un balanç de 9/12.

L'ampliació de Lliga Femenina 2 s'emmarca dins del projecte d'equiparació de les competicions femenines i masculines que la FEB ha posat en marxa en els últims anys, i que en properes temporades generarà una nova ordenació de l'estructura de competicions femenines. El GEiEG Uni ja ha començat a construir la plantilla que per segon any disputarà la segona divisió del bàsquet femení espanyol. De moment, Núria Bagaria, Vane González i Helenda Condom s'han assegurat la continuïtat en el projecte.



Laura Méndez, al Bembibre

Qui, en canvi, no seguirà és Laura Méndez, base de 175 centímetres d'altura que va jugar la passada campanya a l'equip i que dijous va ser anunciada com a fitxatge del Bembibre, fent d'aquesta manera el salt a la Lliga Femenina Endesa. Méndez, internacional amb Espanya en categories de formació, ha acreditat aquest any a Girona una mitjana de 6 punts per partit i tres rebots en 23 minuts de joc.