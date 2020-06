Pioners de la mà de Marc Gasol

Marc Gasol continua inquiet, amb ganes de convertir el Bàsquet Girona en un club pioner i que fugi d'allò convencional. Ara que el primer equip sènior ha fet el salt a la LEB Or, el següent pas que contempla el president és impulsar la modalitat de 3x3. Aquesta disciplina, que serà olímpica l'any que ve, té cada vegada més adeptes i als estius molts professionals de l'ACB i les lligues LEB s'hi impliquen. De moment no hi ha cap lliga oficial creada i les despeses s'han d'afrontar privadament pels protagonistes. Però des de Girona ha nascut el primer equip professional de la modalitat, amb l'esperança de debutar entre finals de juliol i primers d'agost als circuits català i espanyol, per poder adjudicar-se el bitllet i competir tot seguit a Europa.

La secció 3x3 del Bàsquet Girona neix amb l'exbase Jaume Comas d'entrenador, i una plantilla formada per sis jugadors, de moment, Nacho Martín, Sergi Pino, Álex Llorca, Xavi Guirao, Sergio de la Fuente i Javier Vega. Els tres primers, juntament amb el nou director general, Xavier Gasau; el tècnic, i l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, van assistir ahir a la presentació que es va fer a la localitat costanera, culminada amb una sessió de fotos al Cavall Bernat. Aquest nou equip neix per competir en tornejos organitzats en l'àmbit català, espanyol i europeu, i a partir de la iniciativa del Girona, «diversos clubs de l'ACB s'han interessat per fer-ne de similars», va explicar el capità, Nacho Martín. L'aler pivot ha competit aquest curs amb el Betis, a LEB Or.

El 3x3 és una modalitat de bàsquet que es juga en una pista de dimensions més reduïdes (11x15 metres) i en partits de 10 minuts disputats ininterrompudament. Va néixer el 2010 i el 2017 va passar a ser un esport olímpic pels propers Jocs, que s'havien de disputar aquest estiu. El circuit competitiu es desenvolupa en tornejos nacionals, estatals i internacionals. «Per fi ha arribat el club adequat per fer això que estem presentant avui, una cosa que estàvem buscant des de feia temps», va afegir Martín durant l'acte d'ahir al migdia a l'ajuntament de Platja d'Aro. A llarg termini l'objectiu seria poder impulsar la creació d'una lliga 3x3 que permeti donar més ressó a una modalitat de bàsquet molt elèctrica i atractiva.

De moment, els equips que competeixen en aquesta disciplina són privats, i els formen els jugadors interessats. A Catalunya destaquen, per exemple, el 23basketball i el 3x3 Barcelona Sants, mentre que en l'àmbit espanyol, al cirucit Herbalife, un dels dominadors ha sigut El Palo de Màlaga. Un altre dels integrants de l'equip, Sergi Pino, ha explicat que «tots els que estem aquí venim del 5x5, hem jugat a l'ACB i a les lligues LEB i a l'estiu juguem el 3x3». Pino, exjugador del Sant Josep a la LEB Or, torna a estar vinculat d'aquesta manera a un projecte de bàsquet gironí. També Xavi Guirao, un altre exmembre del Sant Josep, com l'exbase i ara entrenador Jaume Comas.

Amb aquesta iniciativa el Bàsquet Girona es posiciona com a club pioner a l'Estat i impulsa una modalitat a l'alça que encara ho pot estar més quan l'estiu que ve sigui olímpica. Mentrestant, el club segueix treballant en la confecció de la plantilla del primer equip de LEB Or (només hi ha dos jugadors confirmats, Albert Sàbat i Sevillano), a l'espera de saber quan arrencarà la Lliga i en quin format.