Bàsquet Derrota intrascendent del Barça

El Barça de bàsquet ha passat a semifinals de la lliga ACB com a primer del seu grup a pesar de la intrascendent derrota d'ahir contra l'Iberostar Tenerife (86-87). Svetislav Pesic va recuperar Mirotic però va donar descans a homes clau com Ante Tomic, Hanga, Claver i Higgins. El Baskonia passa a semifinals com a segon tot i perdre ahir contra un Joventut ja eliminat (76-74). Avui el Madrid se la juga contra el Casademont Saragossa (21.30), tot i que si el València guanya abans el Gran Canària (18.30) ja estarà eliminat.