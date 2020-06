L'Olot continua renovant peces i lliga la renovació de l'atacant Kilian Grant

El director esportiu de l'Olot, Sergi Raset, va per feina. Mentre espera encara conèixer quan començarà i com serà la pròxima Segona B, el director esportiu continua perfilant la plantilla. Ahir va tancar una altra renovació d'un jugador important aquesta temporada com l'atacant Kilian Grant va, de 26 anys. L'alt-empordanès (23 partits i dos gols) és el quinzè jugador que signa la renovació pels garrotxins. A més a més, també han arribat el porter Albert Batalla (Almeria B) i el davanter Juan Delgado (Barakaldo). Per contra són baixa Marc Vito (Manresa) i Pep Chavarría.