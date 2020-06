El Girona rebrà el Saragossa el divendres 3 i jugarà a Gijón al cap de tres dies

El Girona continua coneixent en comptagotes els horaris que li esperen d'aquí a final de temporada. Ahir mateix, LaLliga va fer oficials els corresponents a les jornades número 37 i 38 en què el Girona rebrà el Saragossa i haurà de visitar l'Sporting de Gijón. El partit contra els aragonesos ha quedat fixat pel primer dilluns de juliol (dia 3) a 2/4 de 8 del vespre. D'altra banda, la visita al Molinón serà al cap de només tres dies, el dilluns dia 6 també a 2/4 de 8.

Caldrà veure com arriba el Girona a aquest doble duel perquè si l'equip no es desperta demà mateix contra el Numància i suma quelcom de positiu dissabte a Màlaga, la crisi es podria agreujar. Per contra, si els de Pep Lluís Martí fessin bon calaix de punts els dos pròxims partits i s'acostessin una mica a la segona posició, el partit contra els aragonesos podria ser important. En aquest sentit, serà la primera vegada que els Saragossa torni a Montilivi després de ser el convidat de pedra a la festa de l'ascens blanc-i-vermella del 2017. Aquell 0-0 va donar l'ascens al Girona i la permanència al Saragossa.