Djokovic, positiu per coronavirus després del polèmic Adria Tour

El tennista serbi Novak Djokovic i la seva esposa han donat positiu per coronavirus després de la celebració del polèmic Adria Tour, la gira benèfica organitzada pel número 1 mundial en la qual també es van contagiar els jugadors Grigor Dimitrov, Borna Coric i Viktor Troicki.

Djokovic va confirmar ahir que tant ell com la seva esposa Jelena estan infectats, mentre que els seus fills van donar un resultat negatiu. Djokovic ha estat molt criticat per organitzar l'Adria Tour sense mesures de seguretat com el distanciament social o l'ús de màscares. El tennista serbi ha estat criticat amb freqüència per la seva postura antivacunes i la seva promoció de la pseudomedicina.