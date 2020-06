31 d'octubre i 6 de febrer, els dos derbis entre Bordils i Sarrià a Plata

El 31 d'octubre i el 6 de febrer. Aquest són els dos dissabtes que tots els aficionats a l'handbol gironí ja tenen marcat en el calendari. El nou sistema de competició de Divisió d'Honor Plata, amb una primera fase amb dos grups de 10 equips, ja té calendari amb els dos derbis entre Bordils i Sarrià programats. El primer (31 d'octubre) al Blanc-i-verd de Bordils i el segon (6 de febrer) al pavelló de la UES quan només quedaran tres jornades per acabar una segona fase on, en la lluita final per mantenir-se a la categoria o pujar a l'ASOBAL, els equips arrossegaran els resultats contra els equips que van al seu mateix grup.

Abans, Bordils i Sarrià hauran començat la lliga el cap de setmana del 26 i 27 de setembre a les pistes del Barça B i del Lalín gallec respectivament. Per a tots, el debut a casa serà el següent dissabte, 3 d'octubre, quan el Sarrià jugarà contra el Teucro i el Bordils ho farà contra l'Alacant.

Després de tres setmanes d'aturada per Nadal, la primera fase acaba el 27 de febrer amb els dos equips gironins jugant fora, Bordils a la pista del Novás i Sarrià a Alacant, i després els cinc primers ja estaran salvats i jugaran per pujar a ASOBAL contra els cinc millors de l'altre i els altres cinc jugaran per la permanència que, funció dels resultats que s'arrosseguin de la primera, pot ser molt complicada.



Calendari de Bordils/Sarrià:

Jornada 1 (26/9): Barça B-Bordils i Lalín-Sarrià; jornada 2 (3/10): Sarrià-Teucro i Bordils-Alacant; jornada 3 (10/10): Lalín-Bordils i Burgos-Sarrià; jornada 4 (17/10): Sarrià-Eivissa i Bordils-Teucro; jornada 5 (25/10): Sarrià-Adrianenc i Burgos-Bordils; jornada 6 (31/10): Bordils-Sarrià; jornada 7 (14/11): Sarrià-Novás i Adrianenc -Bordils; jornada 8 (21/11): Eivissa-Bordils i Barça B-Sarrià; jornada 9 (28/11): Bordis-Novás i Sarrià-Alacant; jornada 10 (5/12): Sarrià-Lalín i Bordils-Barça B; jornada 11 (12/12): Teucro-Sarrià i Alacant-Bordils; jornada 12 (19/12): Sarrià-Burgos i Bordils-Lalín; jornada 13 (23/1): Eivissa-Sarrià i Teucro-Bordils; jornada 14 (30/1): Bordils-Burgos i Adrianenc-Sarrià; jornada 15 (6/2: Sarrià-Bordils, jornada 16 (13/2): Bordils-Adrianenc i Novás-Sarrià; jornada 17: (20/2): Bordils-Eivissa i Sarrià-Barça B; jornada 18 (27/2): Novás-Bordils i Alacant-Sarrià.