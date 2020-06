«No és l'inici que volíem i tampoc l'objectiu que tenim, però estem responsabilitzats»

La represa de la Lliga no ha començat tal com Pep Lluís Martí esperava. «Convençudíssim» que seria arribar i moldre, la veritat és que el Girona encara no ha aconseguit sumar de tres en tres. Sinó tot el contrari. La derrota d'ahir al Martínez Valero (1-0) fa perillar l'objectiu dels gironins, que cada cop es fa més utòpic. L'entrenador va admetre ahir en roda de premsa virtual que aquest «no és l'inici que volíem» i que, tot i que «l'equip ha donat la cara», cal marcar gols immediatament. Els gironins encara no han vist la porteria rival i això «preocupa» al tècnic perquè ja es poden tenir ocasions que «sense gols no es guanya.

la derrota



«Hem comès un error molt greu. Només començar, hem donat moltes oportunitats al rival permetent que s'avancés al marcador. Tot i tenir el marcador en contra, l'equip ha fet un pas endavant a la segona part però no hem estat capaços de fer gol. I si no fas gol, no pots guanyar. Necessitàvem guanyar i sumar de tres en tres. Hem de quedar-nos amb la sensació que l'equip ha donat la cara i ha crescut. Potser en altres partits no hem merescut tant i hem sumat, tot i que el més important és sumar».



la reacció de l'equip



«L'inici? No crec que no hàgim anat a per la victòria des del primer moment. Els partits es treballen. Hem posat gent per tenir la pilota i per generar ocasions. De fet, l'hem tingut amb més fluïdesa i possessió. Hem interpretat més el joc. A la segona part hem començat millor i hem tingut la primera ocasió, que acaba com acaba. A partir d'aleshores, el rival s'ha replegat més i ja no ens ha donat tantes ocasions per pensar».



L'error del gol



«L'error ens ha penalitzat i condicionat molt. Quan comets errors, els pagues. Nosaltres hem tingut ocasions més clares que el rival, però no han estat encertades i per això no hem guanyat. És per estar emprenyats i molestos amb aquestes situacions. Hem de corregir vertaderament els errors comesos si volem aconseguir l'objectiu».

l'objectiu de l'ascens



«Cada vegada que no sumes es fa molt més difícil. Hem de ser-ne conscients i no posar-nos més pressió. Seria una equivocació. Hem de pensar a guanyar el pròxim partit. Ho torno a repetir, els jugadors estan molt responsabilitzats. Han fet un pas endavant i ho han donat tot. Normalment un partit com aquest, amb ocasions molt clares, l'hauríem guanyat. Estaríem parlant d'una altra cosa».



el debut de zeballos



«Ha entrat als minuts finals per donar una empenta a l'equip. Encara s'està adaptant i ha d'interpretar el futbol d'aquí. Ha estat molt a prop d'en Cristhian (Stuani)».



la manca de gol



«Sense gol no podem guanyar. Hem generat ocasions, això és el que em preocupa menys perquè el més important és superar la porteria rival. El futbol són gols».



3 partits en 6 dies



«El cansament s'oblida en aquestes situacions. Ja estem pensant en el partit de dimecres vinent. És veritat que no és l'inici que volíem i tampoc l'objectiu que tenim. Hem de competir com a la segona part, encara que a la primera també hem estat millor que a altres partits però no hem tingut ocasions».