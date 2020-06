Supercopa amb Girona, Salamanca, València i Gernika el 5 i 6 de setembre

El passat 8 de març, l'Spar Citylift Girona va perdre la final de Copa a Salamanca contra un Perfumerías Avenida clarament superior. Allà es va acabar la temporada. La pandèmia de coronavirus va tancar tothom a casa i, almenys per noms, la millor plantilla que havia tingut mai l'equip de Fontajau va acabar sense poder demostrar on podien arribar tant en Lliga com en Eurocup. Laia Palau, Xargay, Vasic, Elonu, Bishop... Cap competició es va poder acabar i ara, més de tres mesos després, el bàsquet ja mira cap endavant. Cap a una nova temporada que, si les tan pronosticades segones i terceres onades del virus no ho impedeixen, haurà de començar més aviat que mai perquè en l'horitzó del proper estiu hi ha tant l'Eurobàsquet com els posposats Jocs Olímpics de Tòquio. En concret, la proposta que la Federació Espanyola de Bàsquet ha posat sobre la taula és que la Lliga Endesa comenci el 9 de setembre. Abans, però, la FEB proposa que els quatre primers classificats de la temporada passada, la que no es va acabar, disputin la Supercopa en format de Final a Quatre. És a dir, Girona, Salamanca, Gernika i València es jugarien el primer títol de la temporada el 5 i el 6 de setembre.

El plantejament de la FEB deixa fora l'Open Day, el format d'una primera jornada de Lliga amb seu única com a «festa» d'inici del campionat, però en canvi amplia la Supercopa, que, tradicionalment, es jugava a un sol partit a la pista del campió de Lliga. Ara, després que la temporada hagi acabat sense campió de Lliga, la federació espanyola vol una Supercopa de quatre equips amb Gernika i València, tercer i quart classificats en el moment de l'aturada de la Lliga, acompanyant Uni i Perfumerías Avenida. Aquesta Supercopa es jugaria el cap de setmana del 5 i 6 de setembre, semifinals el dissabte i final el diumenge, amb un dels quatre equips assumint el paper d'amfitrió. Com sol fer la FEB, la seu de la Supercopa es decidiria seguint barems econòmics veient entre Girona, Salamanca, Gernika o València qui presenta una millor proposta d'organització, allotjaments, patrocinadors...

Ara com ara, Girona i Fontajau no entrarien en aquesta «guerra» quan el pavelló gironí encara arrossega les conseqüències de la inundació provocada pel Gloria. El parquet que va cedir la Generalitat se'n torna a Tarragona i, de moment, ni l'Uni ni el Bàsquet Girona de LEB Or podran fer servir la pista central de Fontajau en la pretemporada. Com ha passat amb el cas del tram final de l'ACB, València és una opció molt a tenir en compte amb la seva combinació del pavelló de Fonteta i de les instal·lacions de l'Alqueria. Per a una Supercopa femenina i per a gairebé tot.



La Lliga, el 9 de setembre

El calendari de la FIBA i les seves competicions, tant la resolució dels títols de la darrera temporada com l'inici del nou curs en els seus tornejos, no permet que la proposta de dates de la FEB sigui encara ferma. Però, de moment, la idea és que tres dies després d'aquesta Supercopa comenci la Lliga, el dimecres 9 de setembre, amb una fase regular que s'allargaria fins al 3 d'abril i, llavors, entre el 7 d'abril i el 5 de maig es disputaria el play-off pel títol. La proposta de la FEB és que la Copa es jugués entre el 4 i el 7 de març, mantenint el format de 8 equips, en un esbós de calendari que ja contempla les dues finestres FIBA (del 10 al 18 de novembre i del 31 de gener al 8 de febrer) que obliguen a aturar les competicions de clubs.