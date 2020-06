Una nova comunitat que suma caliu a la Unió

Els seguidors i simpatitzants de la Unió Esportiva Figueres compten amb un nou espai comú amb la creació d'una comunitat dedicada a la família blanc-i-blava. Sota el nom d'«Afició UE Figueres», la plataforma vol convertir-se en un punt de trobada per aportar més caliu i recolzar les diferents seccions del club. I és que en les primeres setmanes de vida del projecte, la plataforma ha aconseguit una bona acceptació a través de les xarxes socials, un primer pas per intentar revitalitzar una massa social minvant amb el pas dels anys, però que va respondre en moments clau com en la refundació.

«Hem parlat diferents aficionats del Figueres durant el confinament, i hem arribat a la conclusió que és necessari ajudar entre tots. Fer que el club bategui una mica més», explica Eloi Bordas, un dels impulsors de la plataforma, que es troba planificant el full de ruta per començar a fixar iniciatives concretes a mitjà i llarg termini. «En tenim per a totes les seccions del club: masculí, femení, integra i base. Volem mobilitzar-nos i seguir el Figueres sempre que puguem. Per als partits a fora de casa esperem organitzar desplaçaments puntuals i trobar un espai al centre de la ciutat per seguir el partit», comenta Bordas, que explica com les noves tecnologies i plataformes digitals fan possible projectar els partits de la Unió lluny de Vilatenim. Entre altres iniciatives que valora la plataforma es troben organitzar activitats abans i durant els partits a casa, i compta amb el suport directe del club per intentar, a poc a poc, fer créixer la massa social blanc-i-blava. «Ens estimem el Figueres i el que volem és ajudar, ser una veu més, però anar tots a una per demostrar que està viu», afegeix Bordas.



Una plataforma per a tothom

La iniciativa busca impulsar i empènyer per visibilitzar totes les seccions del club, una premissa clara amb l'objectiu d'aglutinar tota la família unionista i anar més enllà del primer equip masculí. «Creiem que totes les seccionss són importants, en especial el futbol femení que ha pujat a Primera Catalana. També el futbol integra ha estat campió més d'una vegada i volem valorar la nostra base», explica Eloi Bordas sobre el caràcter transversal de la plataforma, format per diferents representants de la massa social de la Unió, ja que es vol transmetre que «tothom ha d'estar orgullós de la gent que defensa el nostre escut i els nostres colors».