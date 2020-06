El barça rep el Leganés amb la baixa de Jordi Alba (22.00)

? El líder Barcelona (61 punts) i el Leganés (23), que comparteix l'última plaça amb l'Espanyol, s'enfrontaran avui (22.00) en un desigual duel que suposarà el retorn del futbol al Camp Nou, tot i que l'equip deJavier Aguirre assegura que acudeix sense complexos. És baixa Jordi Alba, per acumulació d'amonestacions, i tot apunta que Junior Firpo serà el seu substitut, encara que cap la possibilitat que Semedo o Sergi Roberto canviïn de banda i juguin per l'esquerra. A l'eix de la defensa, el francès Clement Lenglet ja està disponible el partit de sanció i té tots els números per acompanyar Gerard Piqué a la parella de centrals. Al davant, Leo Messi és segur, mentre que el danès Martin Braithwaite podria tornar a tenir la seva oportunitat, mentre que l'altre lloc serà per a Suárez, Griezmann o Ansu Fati.