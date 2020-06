«Tornar a una ciutat de bàsquet, al costat de casa, era un al·licient més»

De defensar Marc Gasol a rebre'n la felicitació per entrenar el seu club ?El 20 d'abril de 2008 l'Akasvayu de Marc Gasol va guanyar el Lleó de Carles Marco a Fontajau per 82-81. Dotze anys més tard, l'exbase entrenarà el primer equip del club que el pivot dels Raptors va fundar a Girona el 2014, en el debut a la LEB Or. A la foto de l'esquerra, el partit de 2008. A la dreta, Marco parlant amb Gasol per telèfon ahir després de ser presentat.

De defensar Marc Gasol a rebre'n la felicitació per entrenar el seu club ?El 20 d'abril de 2008 l'Akasvayu de Marc Gasol va guanyar el Lleó de Carles Marco a Fontajau per 82-81. Dotze anys més tard, l'exbase entrenarà el primer equip del club que el pivot dels Raptors va fundar a Girona el 2014, en el debut a la LEB Or. A la foto de l'esquerra, el partit de 2008. A la dreta, Marco parlant amb Gasol per telèfon ahir després de ser presentat. diari de girona/marc martí

Carles Marco va jugar molts cops a Fontajau en la seva etapa de jugador, com a base del Fòrum, del Joventut, del Caja San Fernando i del Lleó. L'última vegada es remunta a ara fa dotze anys, un 20 d'abril de 2008. La victòria es va quedar a Girona per un ajustat 82-81, deixant l'equip que aleshores dirigia Pedro Martínez molt a prop dels play-off. Aquell dia el Lleó va desaprofitar un avantatge de 19 punts al segon quart (31-50), en part gràcies a l'espectacular partit que l'ara president del Bàsquet Girona va completar: 25 punts, 11 rebots i 38 de valoració, anotant a més, a tres segons del final, la cistella del triomf.

Ara Marco torna a Girona, «una ciutat de bàsquet», per dirigir des de la banqueta l'estrena del club que Gasol va crear el 2014, després de la fallida del projecte ACB d'Akasvayu i del refundat Sant Josep que en va prendre el relleu. El fins ara preparador del Palència va explicar que el projecte «fa molt goig» i no va amagar que «durant la meva carrera esportiva he vingut a jugar molts cops a Fontajau i el fet de poder tornar a una ciutat de bàsquet com aquesta, al costat de casa, ha sigut un al·licient més». L'exbase de Badalona, que farà 46 anys al setembre, es va mostrar «agraït» per la confiança que li ha mostrat el club. De fet, instants després de la presentació, rebia una trucada del president, Marc Gasol, per felicitar-lo i animar-lo en el seu nou càrrec.

«Carles Marco és el tècnic ideal. Hi ha jugadors que arribaran a l'ACB gràcies a la feina que ell va fer a Oviedo i a Palència, i a més té una receptivitat per treballar i implicar-se amb els clubs que ens encaixa moltíssim», va detallar el director esportiu Jordi Plà, el seu principal avalador. A partir d'ara tots dos començaran a construir la plantilla per a la propera temporada, conscients que només hi ha un jugador amb contracte, Albert Sàbat, i que la voluntat és intentar donar una certa continuïtat al bloc que ha assolit l'ascens. Abans de fitxar, per tant, la idea és que ens els propers dies es pugui lligar la continuïtat d'algunes peces bàsiques d'aquest curs.

L'entrenador, per la seva banda, va detallar que volia posar el seu «granet de sorra» per seguir construint el projecte de Marc Gasol a Girona. Què li han demanat? Doncs «una continuïtat amb la filosofia que té el club de treballar amb la base, per treure i formar jugadors i persones, i després competir en una lliga de gran dificultat com és la LEB Or». Marco, que firma per dos anys més un altre d'opcional, no té pressa: «hem d'anar fent les coses molt a poc a poc i amb bona lletra. El que em van exposar va ser un projecte que vol formar jugadors joves però també competir i fer les coses bé a la LEB Or».

Girona tornarà a tenir un equip a la segona divisió del bàsquet espanyol. L'última vegada havia sigut el 2012, amb el Sant Josep. En vuit anys la categoria ha evolucionat. «És molt competitiva, crec que cada vegada s'estan igualant més els nivells dels equips però sempre hi ha set o vuit clubs un esgraó per sobre», va admetre. Segons ell «és una categoria molt divertida de jugar, sempre hi ha moltes sorpreses». Marco vol un equip que barregi gent amb experiència a la lliga amb «gent jove que poguem treballar per fer-los millors». El seu llibre d'estil no té secrets: «hem d'intentar jugar el millor bàsquet possible. M'agrada correr, que ens passem bé la pilota, que no ens atropellem, que hi hagi espais, i a nivell defensiu no especular i ser agressius».