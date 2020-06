Retorn per la porta gran

El Barça ha tornat a la Lliga amb l'accelerador posat. Vol anar per feina per endur-se el títol de campió. L'equip de Quique Setién va guanyar ahir sense problemes al Mallorca (0-4) a Son Moix, rebatejat com a Mallorca Visit Stadium.

Tan bon punt va començar a rodar la pilota, els blaugrana ja van veure porteria amb un gol matiner d'Arturo Vidal al minut 2. En una pèrdua de Take Kubo, De Jong va pispar l'esfèrica obrint a la banda per Jordi Alba, que va centrar-la al xilè i aquest no va fallar per superar al porter Reina amb el cap. Tenir encert tant ràpid va donar emptena als de Setién, adjudicant-se la possessió de la pilota i pressionant a un Mallorca que no aconseguira avançar més enllà del mig del camp. Al minut 37, Braithwaite va estrenar-se com a golejador del Barça afusellant el porter, després de rebre una assistència de Messi. Amb el segon, els de Setién van marxar al descans amb tot encarrilat.

A la represa, Budimir va gaudir d'una ocasió per al Mallorca que va sortir llepant el pal esquerre de la porteria de Ter Stegen. De seguida, Setién va optar per repartir minuts donant pas a Rakitic i Luis Suárez, recuperat de la lesió, per Arturo Vidal i Griezmann. Reina va evitar el doblet de Braithwaite amb una gran aturada al 59. Ja al tram final, Jordi Alba va marcar el tercer després de rebre una passada mil·limètrica en profuditat de Messi, que després també veuria porta en l'afegit (0-4).