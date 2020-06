pepe mel «Hem tingut més ocasions que el Girona per guanyar el partit»

La victòria del Lugo a mitja tarda va complicar la situació del Las Palmas a la classificació i va fer encara més imperiosa la necessitat de superar el Girona. Ni va ser un bon espectacle ni hi haver alternatives al joc. L'entrenador del Las Palmas va reconèixer al final del partit que era una mica el que s'esperava. «Ha anat una mica com ens imaginàvem entre setmana. Dos equips que es temptegen i que no volen fallar. Els primers minuts hem jugat a no equivocar-nos, mantenir el ritme i estar junts. A la segona part, amb els canvis hem estat una mica millors que el Girona i hem més». Per a Mel, si un equip va merèixer la victòria va ser el Las Palmas. «Nosaltres hem xutat però el Girona ha xutat zero. I això ha estat mèrit nostre», recordava l'exentrenador del Betis. En aquest sentit, Mel va destacar que l'entrada de Fede Valera havia estat important a la segona part. «Ens ha donat canvi de ritme i arribada entre línies».