L'expulsió del porter Pacheco impulsa a la victòria un Espanyol que agafa oxigen

L'Espanyol va signar un clar triomf, i necessari per a les seves aspiracions, contra l'Alabès amb gols de Bernardo i Wu Lei en un partit marcat per l'expulsió del porter Pacheco al minut 19. Els tres punts donen aire als periquitos, últims a la classificació i que s'acosten, per exemple, al Celta, que va caure amb el Vila-real ahir. L'Alabès es va desfer després de la vermella al porter i no va xutar entre els tres pals en tot el partit, que va ser un monòleg. El triomf, combinat amb la derrota del Celta, permet retallar distàncies.

El partit va començar sense domini clar fins que al minut 19, Pacheco va convertir-se en protagonista. Inexplicablement, el porter va agafar una pilota amb les mans fora de l'àrea i va ser expulsat. En qualsevol cas, el partit era ara molt favorable per a l'Espanyol, contra deu. Abans de la mitja part, els baarcelonins van poder avançar-se en una ocasió d'Embarba i una altra de Dídac Vilà. El premi el va trobar Bernardo en l'afegit de la primera part. El defensa va rematar de cap una centrada d'Embarba i Roberto no va poder evitar l'1-0. Era, fins ara, el millor guió possible per als blanc-i-blaus i un malson per l'Alabès, que després de l'expulsió no va trepitjar l'àrea.

El partit encara s'encararia més només començar la represa amb el gol de Wu Lei (m.47) que el sentenciava defintivament i deixava els valuosos punts a Cornellà.