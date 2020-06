El davanter Juan Delgado (Barakaldo) és el primer reforç de l'Olot

El davanter Juan Delgado és la primera incorporació de l'Olot per a la nova temporada. Procedent del Barakaldo, ha passat pels filials de València, Celta de Vigo i Llevant, amb els quals ha disputat més de 150 partits a la categoria de bronze. El futbolista d'Elda, de 26 anys, aportarà gols, mobilitat i joc aeri a la punta d'atac, que compartirà amb Xumetra, Salinas i Moha Chabboura, els altres tres renovats fins al moment.

Aquest curs ha tastat l'experiència del grup del nord de Segona B a les files del Barakaldo, en el qual ha disputat 22 partits i ha marcat 5 gols. Delgado és un jugador desitjat per la direcció esportiva, que ja feia temps que li anava al darrere. És un perfil polivalent a la davantera, ja que té físic per jugar de referència però també es mou bé i és capaç de guanyar l'esquena de la defensa. «Valoro el fitxatge molt positivament, és una gran oportunitat venir a un equip com l'Olot, espero tornar-los la confiança», va assegurar.