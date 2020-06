Claver: «Estem amb les mateixes sensacions que a la pretemporada»

El tret de sortida de la Lliga Endesa acapararà l'atenció de mig món amb el bàsquet aturat arreu del planeta. Només hi ha en actiu les competicions d'Alemanya i Israel i per això tots els ulls estaran posats a València, on els 12 primers classificats estan a punt per disputar un torneig excepcional amb un total de 33 partits en dues setmanes per proclamar el campió.

El derbi català entre el Barça i el Joventut de Badalona obrirà dimecres vinent (15.30 hores) el retorn del bàsquet a Espanya, després de l'aturada per la COVID-19. El jugador blaugrana Víctor Claver va assegurar ahir en una roda de premsa telemàtica que «estem una mica com en pretemporada, les sensacions a nivell de joc són similars a abans de començar la temporada».

Com és evident, l'ala-pivot preveu una competició «molt intensa» que els obligarà a «estar més ficats» des del principi. Tenint en compte que es tracta d'«una situació única i excepcional» a causa de la pandèmia del coronavirus, Claver va dir que «cal fer un esforç per part de tots» perquè «sabem que ens juguem molt en pocs dies i ho hem d'afrontar amb una motivació molt alta».