El Sevilla s'apunta el derbi en un retorn de Primera

El Sevilla es va endur amb relativa comoditat el primer derbi contra el Betis en una nova normalitat marcada per la falta de públic a les grades del Sánchez Pizjuán i les exigents normes sanitàries que van haver de complir els pocs (jugadors, tècnics, directius i un reduït número de periodistes) que van poder entrar al camp. Un discutit penal de Bartra (que va obstaculitzar De Jong en un salt a la sortida d'un corner) i una magnífica jugada d'estratègia dels locals, poc després, també a la sortida d'un servei de cantonada, amb el Betis encara grogui, van ser suficients per deixar els tres punts al Sánchez Pizjuan. El Sevilla va dur sempre el pes del partit, i ja a la primera part hauria pogut obrir el marcador. De Jong i Ocampos van tenir les millor ocasions. A la represa la tònica era la mateixa, fins que Mateu Lahoz va veure penal en l'acció de Batra. Ocampos no va perdonar l'1-0. El Betis va protestar molt, i quan estava encara grogui, Fernando, de cap, després d'una preciosa assistència de taló d'Ocampos, va sentenciar.