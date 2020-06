una minilliga apassionant

orna el futbol i torna d'una manera totalment diferent a la qual estàvem acostumats. En un mes i mig de campionat es decidirà el destí final de tots els equips. Una minilliga comprimida, intensa i peculiar ha de servir al Girona per poder assolir l'objectiu de l'ascens a Primera Divisió. A diferència de l'inici d'una lliga regular on tots els conjunts aspiren a fer-ho el millor possible, ara tots començaran coneixedors del camí que els toca lluitar. Alguns només centraran els esforços a sortir del pou per poder salvar la categoria; Cadis i Saragossa per no perdre les dos places d'ascens directe, mentre darrere seu un grup de quatre perseguidors, on hi ha els gironins, jugaran per, com a mínim, no deixar escapar una de les posicions de privilegi.



Dos aspectes clau. Anímic: davant una situació de joc nova tant pels jugadors com pels tècnics l'aspecte psicològic guanyarà molt de pes en el rendiment competitiu. Molts jugadors necessiten el suport i la motivació que els dona el fet de tenir els aficionats al costat. Sense els seguidors a les graderies l'ambient i les sensacions són molt diferents. Mantenir la intensitat i la concentració pot ser el més difícil. Un estadi ple motiva i manté els jugadors dins el partit, un estadi buit pot fer abaixar l'atenció i fins i tot en algunes fases del matx pot donar la impressió que s'està realitzant un entrenament. La dinàmica que puguin adquirir els equips a curt termini pot marcar el ritme de competició ja que en jugar-se cada tres dies el temps de reacció serà molt curt. Guanya molta importància començar bé per buscar una ratxa positiva, un mal inici pot crear dubtes. La sensació que s'escapen les possibilitats pot provocar una davallada. En cas contrari, com passa en els inicis de les lligues regulars, si un equip comença guanyant pot allargar la dinàmica durant diverses setmanes.

Físic: el ritme de joc i la intensitat de les accions aniran de menys a mes. L'objectiu dels preparadors físics passarà per aconseguir el més aviat possible el «pic de forma» ideal. L'equip que aconsegueixi que els seus futbolistes puguin assolir un bon nivell físic en sortirà molt beneficiat. El treball tàctic, tècnic i sobretot la qualitat individual sempre són importants però en un temps tan curt de competició l'aspecte físic, la capacitat de poder mantenir el màxim número de futbolistes possibles dins el grup, evitar lesions i poder jugar a un nivell alt serà bàsic. La gestió del grup també serà important per poder aconseguir un rendiment alt de tot el conjunt, disposar de recursos i d'una plantilla àmplia per poder donar descans entre partits serà més necessari que no pas el fet de fer cinc canvis durant els partits. Cinc canvis és molt, la meitat dels jugadors de camp, i pot suposar un desgavell tàctic, favorable potser per si l'entrenador necessita una revolució quan el partir surt malament, però poc efectiu en la majoria de casos.



El moment dels millors. Els gironins no van trobar la fórmula ideal de joc durant el primer tram de campionat. L'aposta de Juan Carlos Unzué no va funcionar com s'esperava i l'arribada de Pep Lluís Martí va servir de revulsiu a curt termini tot i que no es va aconseguir una continuïtat en el joc i els resultats. Abans de l'aturada l'equip competia bé, quasi sempre sumava i difícilment perdia partits tot i no tenir-los controlats. Aconseguir millorar en defensa i sobretot controlar millor els partits a partir de la possessió han de ser els objectius en l'àmbit tàctic.

Novament la participació del millor davanter de la categoria ha de ser clau, l'efecte Stuani ha de servir per marcar diferències. Es va parlar molt durant el campionat que degut a la Copa Amèrica el davanter uruguaià segurament es perdria el tram decisiu de la Lliga. Les circumstàncies han canviat i el Girona disposarà del seu futbolista referent quan més falta fa. Sense Brandon Thomas, lesionat de llarga durada, s'espera la millor versió de Borja García com també de Samu Saiz. Els dos jugadors són futbolistes que han de marcar diferències, tot i que els costa trobar-se junts, sobre el terreny de joc la seva qualitat individual ha d'aparèixer per resoldre partits. Davant un calendari tan atapeït, Pep Lluís Martí pot buscar rotacions per tal de tenir-los tots dos en màximes condicions.



Assegurar-se la promoció. La promoció d'ascens no es pot escapar, l'objectiu de l'ascens directe sembla una mica lluny tot i que Cadis i Saragossa tampoc ho tenen fet. Els aragonesos van parar quan estaven en dinàmica positiva, veurem com tornen en l'arrencada. Els de Víctor Fernández encadenaven una ratxa de sis victòries, quatre empats i cap derrota en els darrers deu partits que havien jugat, sens dubte van ser el conjunt més perjudicat per l'aturada. Els 3 primers partits poden marcar per on pot anar el camí del Girona; els desplaçaments seran als estadis de Las Palmas i Elx, mentre el Racing de Santander visitarà Montilivi. Començar bé pot donar una esperança d'ascens directe, aconseguir un mínim de 7 punts de 9 possibles serviria per retallar distàncies i augmentaria les expectatives. Si pel contrari es fan 4 o 5 punts de 9 es mantindria la lluita per la promoció. En els pitjors dels casos fer com a màxim un punt de 9 crearia dubtes i posaria en perill l'ascens. Comencen unes setmanes de futbol apassionants, arriben les jornades que marcaran el futur de tota una temporada.