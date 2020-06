Tebas: «L'escenari que no es pugui acabar la Lliga no ens el plantegem»

El president de Laliga, Javier Tebas, va explicar ahir que no volen ni es plantegen que no es pugui acabar la competició, i que en cas que això passés prendrien decisions «al seu moment». «Aquest escenari (que no es pugui acabar la competició) no el volem ni ens el plantegem. Com diem els advocats, en l'impossible cas que això passés, que no passarà, prendrem les decisions en aquest moment», va dir el responsable de la patronal de clubs professionals durant un acte amb l'Ajuntament de Madrid. Per a Tebas, prendre una decisió sobre quin equip hauria de ser campió, accedir a competicions europees, baixar o pujar, seria «entrar en un debat estèril entre els clubs» que ara han de dedicar-se a «acabar la competició» i «no perdre el temps».

Tebas considera que la tornada a la competició després de l'aturada pel coronavirus és «un pas, el més important», però al futbol li queda «arribar a la meta, que és acabar les competicions». «Continuo sense dormir fins que no acabin les competicions, avui és un pas, el més important des del problema de la COVID-19, però ens queda arribar a la meta que és acabar les competicions», va dir.

Preguntat sobre les actituds que han mostrat alguns futbolistes que han saltat les mesures de quarantena imposades, Tebas va dir que entre els jugadors «la gran majoria» ha aplicat els protocols «amb molta disciplina» i la mantindran durant la competició. «s molt important no relaxar-se en els més de 30 dies que ens queden. Som aquí perquè tots hem complert les normes sanitàries i les que ens hem imposat pels protocols», va afegir.

Pel que fa a la possibilitat que, d'acord avancin les fases del desconfinament, pugui arribar a entrar públic en els estadis, Tebas va dir que a hores d'ara no és la seva preocupació, i va recordar que el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, publicat ahir, estableix que és el Consell Superior d'Esports (CSD) l'encarregat de coordinar la prevenció i la seguretat en les competicions, amb el Ministeri de Sanitat, les comunitats autònomes i les lligues. «Em sembla una decisió adequada, perquè fins ara en aquest estat d'alarma ha estat qui ha coordinat la nostra interlocució amb Sanitat. Si hem arribat aquí és gràcies a aquesta interlocució i confiem que continuï de la mateixa manera amb el CSD i entre tots es prenguin les decisions adequades per a la tornada quan hagi de ser», va argumentar el president de Laliga. Tot i que el dirigent ja va opinar diumenge passat que era partidari que pogués tornar el públic en aquells estadis on ho permeti la normativa sense esperar que tots els territoris arribin a aquesta possibilitat, al tornar a ser preguntat per això va dir que no vol «entrar en polèmiques». «No entraré en polèmiques, la meva opinió és única però no és imprescindible perquè anem tots avançant de la mà per anar cap a aquesta normalitat», va afegir.

Pel que fa a si Laliga realitzarà algun tipus de control econòmic especial als clubs que s'han acollit a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) o si se'ls limitarà fitxar, Tebas va dir que amb el sistema de control econòmic els «és igual» si el club s'ha acollit o no a un ERTO, ja que miren la capacitat d'ingrés i les seves previsions de despeses. «No hi haurà cap canvi».