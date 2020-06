Sevilla i Betis enceten l'esprint final de la Lliga Santander

El derbi entre el Sevilla i el Betis servirà per celebrar aquesta nit (22:00, Movistar LaLiga) el retorn de Laliga Santander, més de tres mesos després que hagués hagut d'interrompre's per la crisi sanitària provocada pel coronavirus. Si bé el futbol es va reprendre ahir amb el que restava de l'ajornat entre el Rayo Vallecano i l'Albacete, l'inici real de l'esprint final a Laliga Santander i Laliga SmartBank comença aquesta nit. Un derbi que perd gran part de l' atractiu per la impossibilitat que hagi afició a les graderies, però que continua sent de veritable importància tant per als de Julen Lopetegui com per als de Rubi, als quals l'aturada frena el bon moment que tenien en aquell moment.