Semedo se salta el protocol de seguretat

El defensa del Barcelona Nelson Semedo es va saltar els protocols de Sanitat i de Laliga per a la desescalada del confinament a causa del coronavirus, en assistir a l'aniversari d'un amic dilluns passat, segons va destapar Deportes Cuatro.

La cadena ha tingut accés a les imatges de la festa, en què apareix el lateral portuguès en un local de Castelldefels al costat d'unes 20 persones, totes elles sense mascareta i sense guardar la distància de seguretat. Cal recordar que aquesta localitat barcelonina es troba en la fase 2 de la desescalada, que limita les reunions a un màxim de 15 persones. I que Laliga recomana als jugadors mantenir el contacte social únicament amb les persones que convisquin amb ells.

Fonts del Barcelona van assegurar que el futbolista va assistir a aquesta festa «sense el coneixement» del club, i que tractaran «internament» aquest comportament negligent amb ell.

Per altra banda, la plantilla del Barcelona va tornar a protagonitzar ahir una nova sessió d'entrenaments a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per preparar el partit d'aquest dissabte contra el Mallorca, el primer després de tres mesos d'aturada obligada per la Covid-19. Els de Quique Setién van treballar, com ja és habitual, en grups, seguint la dinàmica de la setmana passada.