El Rayo supera l'Albacete en el tret de sortida de la represa de la competició

Cinc mesos i 26 dies després Rayo i Albacete van disputar la segona part del partit ajornat el passat 15 de desembre de 2019. Aquests 45 minuts van suposar, a més a més, la tornada del futbol a l'estat després de l'aturada provocada per la pandèmia de coronavirus, fet que va multiplicar substancialment l'interès d'aquest duel atípic. El matx es va resoldre del costat local gràcies a un solitari gol d'Advíncula (m.60) que permet el Rayo acostar-se a les posicions de play-off i situar-se a 4 punts del Girona.

Sense públic a l'estadi, l'únic que es va veure a les graderies de Vallecas va ser a uns pocs periodistes, els futbolistes no convocats i lesionats del Rayo i alguns membres de personal del club vetllant perquè es complís el protocol de seguretat decretat per Laliga i el CSD. Tots, amb mascareta, van guardar la distància de seguretat i ocupar la localitat que els van assignar per a cobrir un partit en què els crits de futbolistes, entrenadors i els xiulets de l'àrbitre, van ressonar com mai en un escenari buit. Els 45 minuts suposen el tret de sortida a una cursa frenètica al futbol espanyol amb partits cada dia fins al 19 de juliol.