Brandon Thomas és, de moment, l'única baixa coneguda del Girona per a la represa de la Lliga dissabte al camp del Las Palmas (2/4 de 8). El davanter mallorquí, que es va trencar els lligaments sencreuats del genoll pocs dies abans que es decretés l'estat d'alarma, ja sap que s'haurà d'estar pel cap baix mig any allunyat dels terrenys de joc. La resta de la plantilla del Girona ha anat seguint l'estricte protocol d'entrenaments marcat per la Lliga, primer individualitzadament, després en grups de 8 i de 14 i finalment, les dues darreres, en grup. Fins ara no ha transcendit cap molèstia ni cap lesió de cap jugador però els problemes físics seran un dels grans maldecaps de Pep Lluís Martí, i l a resta d'entrenadors de Segona A i Primera, en aquestes pròximes setmanes. I és que després d'haver estat més de dos mesos aturats i sense competir, els equips encaren ara una voràgine de partits cada tres dies i amb tots els objectius del curs en joc. Un fet que pot provocar i, segurament provocarà un índex molt més elevat de lesions. Així ho veuen Jordi Balcells, exresponsable físic del Girona, Sevilla i Espanyol i Ferran Joanmiquel, actual preparador físic de l'Olot.

«No estem al davant d'una preparació normal i realment el risc de lesions i molèsties és molt elevat. Serà inevitable que augmenti», diu Balcells. En la mateixa línia i fins i tot més explícit es mostra Joanmiquel. «El cos tendeix a l'estabilitat i cerca estar còmode i estable. Si es varia la càrrega, es poden manifestar lesions. Aquí s'ha estat molt de temps aturat i ara ve una etapa amb una alta densitat de partits. És com passar de 0 a 100 de cop», argumenta. Balcells subratlla que tant l'aturada com el retorn «no han estat normals» i que això també pot jugar en contra. «Normalment les aturades per vacances no són tan perllongades. A més a més, els plans d'entrenament que tots els jugadors han seguit s'allunyen molt de les característiques específiques del futbol. A més a més quan s'ha tornat a al feina, la logística no ha estat tampoc la normal, perquè s'ha entrenat sol, en grups petits i després grans». Així, «per d'on es ve, com ha estat la preparació i com serà d'exigent la competició» Balcells considera que el risc de lesions és «molt elevat».

Per a Joanmiquel, la preparació per a la represa de la competició no ha estat suficient. «Normalment es diu que cal treballar les mateixes setmanes que s'ha estat aturat per posar-se a punt», diu. En aquest sentit, el tècnic garrotxí mira a la Bundesliga alemanya per a evidenciar que les lesions seran inevitables. «Són clubs de màxim nivell i d'allò més preparats i hi ha hagut un gran nombre de lesionats els primers partits». Joanmiquel també veu un bon maldecap el calendari tan atapeït perquè recorda que es triga «entre 72 i 96 hores a recuperar-se» després d'un partit.

Un altre factor que pot ser important serà la calor. No s'ha entrat a l'estiu però la Lliga s'endinsarà fins a mitjan juliol i el play-off arribarà fins a l'agost. Per a Balcells, per combatre la calor, «a part de la nutrició, que tindrà un paper important, caldrà garantir que la temperatura corporal no pugi gaire, per així evitar lipotímies, mals de caps o pèrdua d'eficiència dels músculs». En aquest sentit, Balcells recorda que el Girona ha jugat play-offs a finals de juny, que les temporades ja fa temps que comencen a l'elit a mitjan agost i que Mundials i Eurocopes i d'altres competicions també es juguen en aquestes dates. «Ja s'ha competit en aquestes condicions i l'important serà evitar els cops de calor», diu.