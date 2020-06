El parquet definitiu del pavelló de Fontajau s'instal·larà al novembre

Fontajau disposarà d'un parquet definitiu al novembre, segons les previsions de l'Ajuntament, que ja ha engegat el procés de licitació de la compra i espera adjudicar-la a l'agost. Com que els fabricants necessiten un parell de mesos abans no enviïn la nova superfície de joc, els càlculs apunten que el parquet arribaria a Girona el penúltim mes de l'any, sempre, és clar, que es mantingui controlada la crisi sanitària i no apareguin rebrots que obliguin a prendre noves mesures dràstiques. Fontajau està novament despullat de sòl des de principis d'abril, quan l'Ajuntament va habilitar la instal·lació com a hospital de campanya en plena lluita contra la covid-19, tot i que finalment es va desmantellar sense haver hagut de recorrer al seu ús.

El parquet que aleshores es va desmuntar era el que la Generalitat havia cedit d'urgència a l'Ajuntament procedent de Tarragona i que estava sense utilitzar en un pavelló que el govern havia construït pels Jocs del Mediterrani. La superfície de joc de Fontajau havia quedat totalment inutilitzada, com d'altres parts del pavelló, com a conseqüència d'una impressionant inundació provocada pel temporal Gloria el gener passat i que va dur més d'un metre i mig d'aigua a la pista central. Només tres setmanes més tard, mentretant l'Uni i el Bàsquet Girona s'entrenaven i jugaven a Palau, aquesta solució va permetre que els dos principals clubs de bàsquet de la ciutat poguessin tornar al pavelló. El cap de setmana del 15-16 de febrer es va estrenar aquest sòl provisional amb els partits Girona-Albacete de LEB Plata i el clàssic Uni-Avenida de Lliga Femenina.

L'últim partit de l'Uni a Fontajau va ser contra l'Al Qázeres (61-55) l'1 de març, mentre que el Bàsquet Girona se'n va acomiadar tres dies més tard, tombant el Juaristi (77-65). No hi va haver temps per a més. El 13 de març el coronavirus ja havia obligat a tancar les escoles i l'endemà Pedro Sánchez decretava l'estat d'alarma i el confinament. El parquet cedit per Tarragona, per tant, es va poder utilitzar a Girona durant un mes encara no, i unes setmanes més tard va acabar desmuntat. La superfície encara és a Fontajau, tot i que en breu es retornarà a Tarragona.

L'Uni i el Bàsquet Girona han estat informats de la situació del parquet i ja saben que la pretemporada l'hauran de fer fora de la pista central. Les noies s'exercitarien a l'anex de Fontajau, mentre que l'equip masculí ho faria al pavelló de Montfalgars. La regidora d'Esports, Eva Palau, va explicar ahir que l'Ajuntament preveu llogar un parquet provisional per cobrir el possible decalatge que es produirà entre l'inici de les lligues i l'arribada del terra definitiu. «La previsió és que els campionats tornin a mitjans d'octubre i, per tant, hauríem de llogar una superfície de joc per un o dos mesos», va subratllar Palau. La inversió que afrontarà l'Ajuntament per la compra de l'espai de joc nou se situa entre els 200.000 i els 300.000 euros.

Dins d'aquests contactes entre l'equip de govern i els clubs, també s'ha parlat dels protocols a seguir si quan arrenqui la propera temporada pot haver-hi públic als pavellons. «Hem plantejat l'opció que es permetés un terç de l'aforament, que equivaldria a uns 1.500 espectadors. En el cas del Bàsquet Girona no haurien de tenir problema, i per l'Uni, si els calgués una mica més de capacitat, s'obriria la grada jove. Instal·larem dispensadors d'hidrogel i aplicarem totes les mesures de seguretat», va dir.