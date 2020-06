Riesgo, Jonatan Soriano i tots els cedits continuaran fins que s'acabi el curs

Tothom hi confiava i així serà. Cap dels jugadors que acaben contracte aquest 30 de juny amb el Girona es deslligarà de l'entitat. Tot al contrari. El club ha establert que Jonatan Soriano i Asier Riesgo, els dos únics futbolistes la vinculació dels quals finalitza a final de mes, continuïn a Montilivi fins que no s'acabi formalment la temporada 2019-20. També els jugadors que estan cedits per altres equips Pablo Maffeo (Stuttgart), Brian Oliván (Cadis), Ignasi Miquel (Getafe), Rivera (Las Palmas), Jozabed (Celta) i Calavera (Eibar) allarguen el préstec com a mínim fins al 19 de juliol, data en la qual s'acaba la competició oficial. Si el Girona es classifica pel play-off d'ascens, la vinculació es perllongaria encara una setmana o quinze dies més. D'aquesta manera, Pep Lluís Martí continuarà comptant amb tota la plantilla per lluitar per l'objectiu. L'únic que no hi serà, en aquest cas per lesió, és Brandon Thomas, cedit per l'Osasuna. El davanter mallorquí es recupera a La Vinya de la greu lesió al genoll que es va fer fa tres mesos però encara en té per, com a mínim, quatre mesos més fora de combat.

L'acord per a allargar el contracte fins a la conclusió de la temporada ha estat una tendència general al futbol tant estatal com europeu. De fet, fins i tot la FIFA va proposar fa unes setmanes que tots els contractes que s'acabaven al 30 de juny es perllonguessin fins que s'acabés l'exercici. Paral·lelament això fa que el Girona vegi com els futbolistes que té cedits a altres equips, no es reincorporin encara i continuïn als seus clubs. És el cas de Bernardo Espinosa, Bounou (Sevilla) i del Choco Lozano (Cadis). Tampoc ho faran els joves que van fer la pretemporada l'estiu passat i enguany han jugat cedits a Segona B o Tercera: Jofre Cherta (Horta), Kévin Soni (Espanyol B), Àlex Pachón (Prat) i Iago López (UD Logronyès). Aquest últim, a més a més, jugarà al juliol el play-off express d'ascens a Segona A. En el cas de Bounou, si el Sevilla es manté viu en competicions europees (està emparellat amb el Roma als vuitens de final de l'Europa League), no acabaria la temporada fins a mitjan agost. Tant l'Espanyol com el Sevilla tenen una opció de compra per Bernardo, que ha estat titular gairebé indiscutible, i per Bounou, a l'ombra de Vaclik tot el curs.



I més enllà de l'agost?

El futur dels jugadors del Girona cedits per altres clubs dependrà de com acabi la temporada. En la majoria de casos, per no dir tots, el club té una clàusula de compra obligatòria en cas d'ascens a Primera. També el lesionat Brandon continuaria a Montilivi si es pugés. Aquesta clàusula també hi és en el contracte de préstec amb el Cadis per Lozano i, per tant, si els andalusos pugessin, l'haurien de comprar. Si el Girona assolís l'ascens a Primera, Jonatan Soriano es garantiria un any més de blanc-i-vermell perquè el davanter bagenc té una clàusula de renovació en cas de pujar. Per contra, Riesgo va signar només per una campanya i si el Girona vol continuar comptant amb ell, tant a Segona A com a Primera, hi haurà de negociar un nou contracte.