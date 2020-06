Queralt Casas es mostra molt satisfeta d'haver triat València per tornar a Espanya

La MVP Nacional de la Lliga Femenina Endesa, la gironina Queralt Casas, es va mostrar ahir molt satisfeta d'haver triat València per al seu retorn al bàsquet espanyol després de diversos anys a França. «És molt important per a la competició que vagin tornant les jugadors que estaven a l'estranger», va assegurar. «Estic súper contenta d'haver tornat a casa, no podia haver triat un lloc millor que el València per estar a prop dels meus. La Lliga m'ha sorprès moltíssim per bé, feia cinc anys que era fora i he notat molts canvis, sobretot en la repercussió mediàtica. Ha millorat moltíssim i tan de bo vagi a més. Estic contenta, a veure si no em moc més i em quedo aquí molts més anys», va dir Casas en una compareixença telemàtica organitzada per la FEB amb motiu del seu guardó. «No érem l'equip favorit, però ens hagués agradat saber fins on hauríem arribat. Ni de bon tros tenia en ment ser la MVP Nacional ni estar en el quintet ideal», va afegir.